اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية توافق على توفير عقارات لمرافق عمومية ولشركات وبلديات

اعلنت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ان اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية وافقت على توفير عقارات لفائدة مرافق عمومية وشركات وبلديات.



وترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، محمد الرقيق ، اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية التي اجتمعت بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.





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واوضحت انه تمت الموافقة على ملفات تفويت لفائدة بلديتي رواد وحزوة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وخواص وعلى ملفات اقتناء عقارات لازمة لمرافق عسكرية وصحية وتربوية من ضمنها ملف منشأة صحية بالقيروان.



وشدد الرقيق على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها



