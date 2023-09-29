فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين تطلق منصة التمويل التشاركي

أطلقت الفيدرالية التونسية للمواطنة بين الضفتين، مؤخرا منصة التمويل التشاركي، وذلك في إطار سعيها إلى تثمين دور الجالية التونسية بالخارج في التنمية الاجتماعية والإقتصادية في تونس.



وتهدف المنصّة، إلى تجسيد رؤية الفيدرالية في تحويل الجالية إلى فاعل أساسي في النمو وتمكينهم من فرصة المساهمة في دعم المشاريع المحلية من خلال تمويل تشاركي لصالح الجمعيّات الناشطة في كل ولايات الجمهورية.





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ونظمت فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، وفق بلاغ صادر عنها الجمعة، من 22 إلى 28 سبتمبر 2023، دورتين تكوينيتين لتنمية قدرات حوالي 30 جمعيّة تونسيّة من مختلف ولايات الجمهورية، بهدف التعريف بأدوار وآليات التعامل وتوظيف هذه المنصّة من قبل الجمعيات التونسية و بدعم من المنظمة الدولية للهجرة.



وعقدت الدورة الأولى، بمدينة الحمامات من 22 إلى 24 سبتمبر 2023، بالتعاون مع برنامج "لنكن ناشطين، لنكن ناشطات" المسير من قبل جمعية التضامن المدني بالمتوسط، في ما انتظمت الدورة الثانية في ولاية مدنين من 26 إلى 28 سبتمبر 2023 وبالشراكة مع جمعية أطفال القمر مدنين.



وشكلت اللقاءات، وفق ذات المصدر، فرصة لتمكين الجمعيّات من مهارات واستراتيجيات تنظيم حملات التمويل التشاركي الناجحة واستقطاب الجالية التونسيّة، من خلال هذه المبادرات لتسهيل مساهماتها المالية وتوظيف خبراتها لإنجاح حملات التمويل التشاركي للمشاريع الاجتماعية والإقتصادية و التنموية التي تنفذها الجمعيات التونسية.



يشار إلى أنّ فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، قد تأسست بموجب قانون الجمعيات 1901 فرنسا، وهي أحد أصوات الجالية التونسية بفرنسا، ومتكوّنة من جمعيات فرنسية تونسية يعمل أعضاؤها على تعزيز الروابط وترسيخ المواطنة الفاعلة على الضفة الفرنسية والتونسية.