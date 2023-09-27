جمعية المسعف الصغير تنظم تظاهرة "الطبيعة أم المهارات" على امتداد أيام أحاد السنة الدراسية الجارية

تنظم جمعية المسعف الصغير كل يوم أحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بغابة برج السدرية بولاية بن عروس، تظاهرة ثقافية ورياضية تحت عنوان "الطبيعة أم المهارات" موجهة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و11 سنة، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، رئيسة الجمعية هدى البدوي.
وبينت البدوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة، التي ستتواصل على امتداد كامل السنة الدراسية، تهدف إلى تمتيع الطفل بجملة من الأنشطة الترفيهية في قلب الطبيعة مما يعزز صحته الجسدية والنفسية وينمي مهاراته الإدراكية والخيالية ويحد من نسبة التوتر والضغوطات النفسية التي يتعرض لها في حياته اليومية.
وبينت البدوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة، التي ستتواصل على امتداد كامل السنة الدراسية، تهدف إلى تمتيع الطفل بجملة من الأنشطة الترفيهية في قلب الطبيعة مما يعزز صحته الجسدية والنفسية وينمي مهاراته الإدراكية والخيالية ويحد من نسبة التوتر والضغوطات النفسية التي يتعرض لها في حياته اليومية.
وتنتظم في إطار هذه التظاهرة ورشات متنوعة مختصة في الرياضة واليوڨا والتأمل وتمارين التنفس العميق والإيقاظ العلمي والموسيقي والمسرح والتدرب على حماية المحيط من التلوث والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، إضافة إلى القيام بعمليات بيضاء تطبيقية في الإسعاف الجسدي والعاطفي والنفسي.
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