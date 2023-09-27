جمعية المسعف الصغير تنظم تظاهرة "الطبيعة أم المهارات" على امتداد أيام أحاد السنة الدراسية الجارية

وبينت البدوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة، التي ستتواصل على امتداد كامل السنة الدراسية، تهدف إلى تمتيع الطفل بجملة من الأنشطة الترفيهية في قلب الطبيعة مما يعزز صحته الجسدية والنفسية وينمي مهاراته الإدراكية والخيالية ويحد من نسبة التوتر والضغوطات النفسية التي يتعرض لها في حياته اليومية.