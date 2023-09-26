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دفع التعاون الثنائي وخاصة توريد الحبوب ومواد الطاقة أبرز محاور جلسة عمل بين وزير الخارجية ونظيره الروسي في موسكو

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 53 ث
      
عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة عمل يؤدّيها إلى موسكو، جلسة عمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تباحثا خلالها حول السبل الكفيلة بإعادة تنشيط العلاقات الثنائية بعد تجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19.

وأعرب الوزيران بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، عن استعدادهما لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيّما التجارية والاقتصادية وخاصة توريد الحبوب والأسمدة ومواد الطاقة علاوة على السياحة، وذلك في كنف الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية.

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وأكّدا العزم المشترك، على العمل من أجل عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في الفترة القادمة، فضلاً عن استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، ومسؤولية المجموعة الدولية المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني واحترام الشرعيّة الدولية، بالإضافة إلى إصلاح نظام الحوكمة الدولي ومقاومة الهجرة غير النظامية والشبكات الاجرامية المرتبطة بها.

وكان وزير الشؤون الخارجية مرفوقًا خلال هذه الزيارة بالرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، التي أجرت من جهتها مباحثات مع السلط الروسية المعنية بشأن توريد الحبوب إلى تونس بأسعار تفاضلية.



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