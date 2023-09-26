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المنستير: ستة عروض مسرحية ضمن مهرجان البحر الأبيض المتوسط للمسرح

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 18:36 قراءة: 0 د, 58 ث
      
يعيش عشاق الفن الرابع بولاية المنستير من 1 إلى 8 أكتوبر المقبل على وقع الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأبيض المتوسط التي ستقام بالمركب الثقافي بالمنستير ويتضمن برنامجها 6 عروض مسرحية وورشة في الارتجال وفق ما أفاد "وات" مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير فوزي اللبان.
وتنطلق العروض يوم الإثنين 2 أكتوبر مع مسرحية "نائب شعب" من إخراج طلال أيوب وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير لتتواصل يوم الثلاثاء 3 أكتوبر مع مسرحية "عشاء الكلاب" للمخرج يوسف مارس، والأربعاء 4 أكتوبر مع مسرحية "شريدة" للمخرج حسام الغريبي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية.
ويمثل هذا المهرجان فرصة هامّة للإطلاع على تجارب مختلفة من دول شقيقة وصديقة في منطقة المتوسط، حيث يواكب الجمهور مساء الخميس 5 أكتوبر مسرحية "العازب" من الجزائر، والجمعة 6 أكتوبر مسرحية "حدوتة صعيدية" من مصر على أن تختتم العروض مساء السبت 7 أكتوبر بمسرحية "ال كوريه دي بابل" من إيطاليا.
وضمن فعاليات المهرجان سيتم تنظيم ورشة في الارتجال وذلك من 6 إلى 8 أكتوبر 2023 بالمركب الثقافي بالمنستير لفائدة المشرفين على نوادي المسرح بدور الثقافة والشباب للإطلاع على تجارب مختلفة وعلى نظرة أخرى لفن الارتجال حسب ذات المصدر.
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وتجدر الإشارة إلى أن جميع العروض المسرحية تقام على الساعة السادسة والنصف مساء.


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