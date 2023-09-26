بنزرت: المصادقة على ملف الدورة التكوينية الثانية في تنمية كفاءات 15 حرفية ببازينة في مجال النسيج الفني

تنطلق بداية من غرة نوفمبر المقبل الدورة التكوينية الثانية في تنمية كفاءات 15 حرفية ببازينة في مجال النسيج الفني والتي تمت المصادقة على ملفها اليوم الثلاثاء بمعتمدية جومين.



وقالت معتمدة جومين، وفاء بن عريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هذه الدورة الثانية ستتواصل على مدى تسعة اشهر في اطار عنصر التكوين المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة للمندوبية التامة للتنمية المخصص لمعتمدية جومين وبمتابعة وتأطير من قبل خبراء ومكوني المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية برعاية من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية ووزارة الاشراف وبمساعدة أدبية ولوجستية من قبل المجلس المحلي بمعتمدية جومين.

من جانبه، أشار كاهية المدير بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، عماد شقرون، إلى أنه سيتم العمل خلال هذه الدورة على مزيد تدعيم كفاءات الحرفيات في مجال النسيج الفني المطلوب في السوق المحلية لمردوديته الهامة في الأسواق الخارجية، وذلك بعد ان أتمت الحرفيات السنة الفارطة وعلى مدى 5 اشهر دورة أولى بنجاح في مجال النسيج وتحصّلوا على شهادة الكفاءة المهنية من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت ووصل تسجيل حرفية من قبل المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية .



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وأضاف أن مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتنسيق مع مصالح المندوبية والسلط الجهوية والمحلية ستتكفل بتوفير التجهيزات والمواد الأولية والتاطير الفني بينما ستتولى مصالح المندوبية الجهوية للثقافة توفير فضاء التكوين وهو دار الثقافة حسيبة رشدي، في حين سيتم خلاص المكونة وتوفير مجموعة منح للمتكونات في اطار برنامج التنمية المندمجة.