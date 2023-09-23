كاس الجامعة (الجولة الثانية): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية من مسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الاولى

السبت 23 سبتمبر 2023



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قاعة حلق الوادي -دون حضور الجمهور

نجم حلق الوادي-الزهراء الرياضية 113-65

قاعة حشاد اريانة دون حضور الجمهور

شبيبة المنازه-النادي الافريقي 76-81

النجم الرادسي: معفى



الترتيب

1-النادي الافريقي 4 2

2-شبيبة المنازه 3 2

3-نجم حلق الوادي 2 1

-الزهراء الرياضية 2 2

5-النجم الرادسي 1 1



المجموعة الثانية

السبت 23 سبتمبر 2023

قاعة قرمبالية دون حضور الجمهور

الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي 20-00 (هزم النجم الساحلي جزائيا بسبب عدم تسوية وضعيته المالية تجاه الجامعة).

الاثنين 25 سبتمبر 2023

قاعة المزالي بالمنستير (س17)

الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي

شبيبة القيروان (معفاة)



الترتيب

1-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2

-النجم الساحلي 3 2

3-شبيبة القيروان 2 1

4-الملعب النابلي 1 1

5-الاتحاد المنستيري 0 0

