كاس الجامعة (الجولة الثانية): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية من مسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الاولى
السبت 23 سبتمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 23 سبتمبر 2023
قاعة حلق الوادي -دون حضور الجمهور
نجم حلق الوادي-الزهراء الرياضية 113-65
قاعة حشاد اريانة دون حضور الجمهور
شبيبة المنازه-النادي الافريقي 76-81
النجم الرادسي: معفى
الترتيب
1-النادي الافريقي 4 2
2-شبيبة المنازه 3 2
3-نجم حلق الوادي 2 1
-الزهراء الرياضية 2 2
5-النجم الرادسي 1 1
المجموعة الثانية
السبت 23 سبتمبر 2023
قاعة قرمبالية دون حضور الجمهور
الدالية الرياضية بقرمبالية-النجم الساحلي 20-00 (هزم النجم الساحلي جزائيا بسبب عدم تسوية وضعيته المالية تجاه الجامعة).
الاثنين 25 سبتمبر 2023
قاعة المزالي بالمنستير (س17)
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي
شبيبة القيروان (معفاة)
الترتيب
1-الدالية الرياضية بقرمبالية 3 2
-النجم الساحلي 3 2
3-شبيبة القيروان 2 1
4-الملعب النابلي 1 1
5-الاتحاد المنستيري 0 0
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