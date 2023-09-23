تطاوين : تنظيف وجهر مجاري الأودية ومراقبة سدي قصر أولاد دباب وراس الوادي، للتوقي من مخاطرالتقلبات المناخية لموسمي الخريف والشتاء

أنهت بلدية تطاوين أمس الجمعة، تنظيف وجهر مجرى وادي تطاوين الذي يعبر المدينة من شمالها إلى جنوبها ويُعدّ أكبر مجاري المياه في الجهة، "باعتبار تعدد روافده وشساعة منابعها الجبلية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وتفادي أي مفاجأة غير حميدة"، وفق ما أفاد به (وات)، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تطاوين، منير الطويل.



كما تواصل بلدية غمراسن بالتوازي تنظيف وجهر الوادي الذي يعبر بدوره المدينة والطريق الرئيسية إلى 7 أجزاء.





...



وتاتي كل هذه الاشغال في اطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية لفصلي الخريف والشتاء ومجابهتها وضمن مخطط اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي عقدت عدة اجتماعات برئاسة والي الجهة حافظ الفيتوري للوقوف على استعدادات مختلف الاطراف المعنية والمشاركة في المخطط الجهوي للتصدي لمختلف الجوائح والكوارث.



وركزت اعمالها على الوقوف على مدى جاهزية مختلف الاطراف والمصالح الجهوية المعنية بالتدخل السريع والناجع بوسائلها اللوجستية والبشرية وتحديد النقاط الزرقاء ومعالجة الاماكن التي تهدد سلامة المتساكنين.



واوصى والي الجهة، اعضاء اللجان المحلية واللجنة الجهوية، باليقظة الدائمة والتأهب للتدخل في كل لحظة، وفق تنسيق تام بين كافة المتدخلين.



وكان الوالي أدى مرفوقا بعدد من اعضاء اللجنة الجهوية، جولة مراقبة شملت عدة مناطق، منها قصر اولاد دباب والمزطورية ووسط مدينة تطاوين، إضافة الى سد قصر اولاد دباب وسد راس الوادي المنجزين منذ سنة 2011 واللذين دعت بخصوصهما المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فريقا فنيا متخصصا في الصيانة من الادارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، للقيام بالمعاينات اللازمة ومراقبة جاهزيتهما، لحماية مدينة تطاوين من مخاطر الفيضانات المحتملة.