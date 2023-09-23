Babnet

تطاوين : تنظيف وجهر مجاري الأودية ومراقبة سدي قصر أولاد دباب وراس الوادي، للتوقي من مخاطرالتقلبات المناخية لموسمي الخريف والشتاء

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 20:03 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أنهت بلدية تطاوين أمس الجمعة، تنظيف وجهر مجرى وادي تطاوين الذي يعبر المدينة من شمالها إلى جنوبها ويُعدّ أكبر مجاري المياه في الجهة، "باعتبار تعدد روافده وشساعة منابعها الجبلية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وتفادي أي مفاجأة غير حميدة"، وفق ما أفاد به (وات)، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تطاوين، منير الطويل.

كما تواصل بلدية غمراسن بالتوازي تنظيف وجهر الوادي الذي يعبر بدوره المدينة والطريق الرئيسية إلى 7 أجزاء.

...

وتاتي كل هذه الاشغال في اطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية لفصلي الخريف والشتاء ومجابهتها وضمن مخطط اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي عقدت عدة اجتماعات برئاسة والي الجهة حافظ الفيتوري للوقوف على استعدادات مختلف الاطراف المعنية والمشاركة في المخطط الجهوي للتصدي لمختلف الجوائح والكوارث.

وركزت اعمالها على الوقوف على مدى جاهزية مختلف الاطراف والمصالح الجهوية المعنية بالتدخل السريع والناجع بوسائلها اللوجستية والبشرية وتحديد النقاط الزرقاء ومعالجة الاماكن التي تهدد سلامة المتساكنين.

واوصى والي الجهة، اعضاء اللجان المحلية واللجنة الجهوية، باليقظة الدائمة والتأهب للتدخل في كل لحظة، وفق تنسيق تام بين كافة المتدخلين.

وكان الوالي أدى مرفوقا بعدد من اعضاء اللجنة الجهوية، جولة مراقبة شملت عدة مناطق، منها قصر اولاد دباب والمزطورية ووسط مدينة تطاوين، إضافة الى سد قصر اولاد دباب وسد راس الوادي المنجزين منذ سنة 2011 واللذين دعت بخصوصهما المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فريقا فنيا متخصصا في الصيانة من الادارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، للقيام بالمعاينات اللازمة ومراقبة جاهزيتهما، لحماية مدينة تطاوين من مخاطر الفيضانات المحتملة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273779


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
28°-21
26°-19
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*