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وزارة التجارة وتنمية الصادرات : تسجيل 3351 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 1 إلى 22 سبتمبر 2023

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 13:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت، عن تسجيل 3351 مخالفة اقتصادية، اثر القيام ب 22851 زيارة رقابية، خلال الفترة الممتدة بين 1 الى 22 سبتمبر 2023.


وتتوزع المخالفات الاقتصادية، وفق بلاغ صادرعن الوزارة، بين 1440 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و1400 مخالفة في شفافية المعاملات و155 مخالفة في التلاعب بالدعم و356 مخالفة أخرى في الجودة والميتورولوجيا وبقية المجالات.
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كما شملت بقية المخالفات، 1002 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و1114 مخالفة في المواد الغذائية العامة و 336 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و899 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.


وتضمنت المحجوزات، وفق ذات المصدر، 203 طنا مشتقات حبوب مدعمة و334 طنا خضر وغلال و10 أطنان سكر مدعم و 2147 لترا زيت نباتي مدعم و 11508 لترا من الحليب.


ومن بين المحجوزات الاخرى، 39378 لترا من المياه المعدنية و225 طنا من المواد العلفية و589 ألف كراس مدرسي و106 آلاف قطعة من مواد مدرسية مختلفة و 17354علبة تبغ.


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