الشركة الوطنية لتوزيع البيترول "عجيل" تنجز 3 خزانات كبرى للغاز المسيل بمواصفات عالمية بمركز تعبئة قوارير الغاز ببنزرت

تم، اليوم السبت، تدشين مشروع تركيب 3 خزانات كبرى بسعة 660 مترا مكعبا ، للغاز المسيل بمواصفات عالمية بمركز تعبئة قوارير الغاز بجرزونة التابع للشركة الوطنية لتوزيع البيترول "عجيل"، وذلك بكلفة مالية تناهز 6 مليون دينار.



وابرز والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه، بمقر الشركة بمعتمدية جرزونة، على موكب إعطاء إشارة إنطلاق عمل مشروع الخزانات، مدى اهمية المنجز الجديد وإضافاته الفنية والاستثمارية للمؤسسة في ظل منافسة بقية القطاعات والمؤسسات الشبيهة، وبالاخص الاضافة التنموية وحوكمة استغلال الطاقة والابعاد الاجتماعية والخدماتية الموجهة للمواطن.





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من جانبه، بين الرئيس المدير العام لمؤسسة "عجيل" خالد بتين، إن هذا المشروع يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمزيد تاهيل المؤسسات العمومية ومنها مؤسسة "عجيل"، حيث سيمكن المشروع الجديد من تحقيق اعلى درجات السلامة اثناء الاستغلال، وذلك بفضل المواصفات العالمية التي تم اعتمادها لانجاز الخزانات الثلاثة ، وايضا مزيد تحسين خدمات المؤسسة لفائدة المواطنين وتلبية حاجيات السوق من مادة الغاز المسيل او المنزلي، ولاسيما منها القوارير سعة 6 كلغ و13 كلغ و25 كلغ، لفائدة ولايات الشمال والشمال الغربي، علاوة على المرونة التي ستوفرها الخزانات للمؤسسة، وتلافي اي نقص في التزود بالغاز على طول فصول السنة، ولاسيما منها مواعيد الذروة .



وبدوره، اعتبر مدير مركز تعبئة قوارير الغاز بجرزونة التابع للشركة الوطنية لتوزيع البيترول "عجيل" صالح البرقاوي، ان مركز جرزونة من المراكز النموذجية وطنيا ودوليا ،وتبلغ طاقة إنتاجه سنويا 4،5 مليون قارورة غاز مسيل من كافة الاحجام، ويوفر حوالي 90 موطن عمل بين إطارات واعوان، لها من الخبرة في مجالها ما اهلها لنيل اعلى الجوائز المهنية في مجالها، ولاسيما في معاضدة اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية المكلفة بتنظيم النجدة والمشاركة في التصدي للحوادث المهنية والطبيعية والحد منها .



يشار الى انه تم بالمناسبة، تنفيذ عملية بيضاء بفضاء المركز، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية بالجهة.