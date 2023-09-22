أبرز ملامح رزنامة انتخابات المجالس المحلية وفق القرار 7 لهيئة الانتخابات (مؤطر)

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، قرارها عدد 7 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 ، المتعلق برزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية، وعملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الاعاقة لسنة 2023.



وتضمن القرار ثلاثة أبواب تضم 21 فصلا، حيث يعنى الباب الأول ب "الاحكام العامة" ويتكون من أربعة فصول، ويهتم الباب الثاني ب "الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية" ويتكون من 12 فصلا، في حين خصص الباب الثالث لاختيار "أعضاء المجالس المحلية من ذوي الاعاقة عبر القرعة" ويتكون من خمسة فصول.

ونصت فصول 1 و2 و3 و4 من الباب الأول لهذا القرار بالخصوص، على أن "ينتخب أعضاء المجالس المحلية انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا في 2155 دائرة محلية، ويخصص مقعد اضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الاعاقة في حدود 279 مقعدا، باعتماد آلية القرعة بين المترشحين وتشرف هيئة الانتخابات على القرعة".



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أما الفصل 5 من الباب الثاني لهذا القرار، فقد نص على أنه "يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين يوم 23 سبتمبر 2023 ، وذلك باضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر 2023. وتنطلق الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع باثبات عنوان الاقامة الفعلي ابتداء من يوم 26 سبتمبر 2023 الى غاية يوم 4 أكتوبر 2023.

ويؤكد الفصل 9 على أن الهيئة تتولى الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم 22 أكتوبر 2023، في حين نص الفصل 10، على أن يفتح باب ايداع الترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا، ويغلق يوم 1 نوفمبر القادم على الساعة الثامنة مساء.

وتبت الهيئة في الترشحات لعضوية المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم 7 نوفمبر 2023. ويتم الاعلام بقرارات البت وتعليق قائمات المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه يوم 8 نوفمبر 2023.

وينص الفصلان 11 و12 من الباب الثاني لهذا القرار، على أنه "يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين في أجل أقصاه يوم 16 نوفمبر 2023، وتتولى الهيئة الاعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون، وفي اجل لا يتجاوز يوم 28 نوفمبر القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم 22 ديسمبر 2023 على الساعة منتصف الليل، وفق الفصل 13.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي لانتخابات المجالس المحلية، حسب الفصل 14، يوم 23 ديسمبر 2023 ، وتمتد الى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية. ويجرى الاقتراع وفق الفصل 15، يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

وجاء في الفصل 16 من الباب الثاني للأمر، أنه "يتم الاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر 2023. وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم 27 جانفي 2024.

أما الفصل 17 من الباب الثالث للأمر، فينص على أن يفتح باب ايداع الترشحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الاضافية المخصصة لذوي الاعاقة بالمجالس المحلية، يوم 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا، ويغلق يوم 1 نوفمبر القادم على الساعة الثامنة مساء.

وتتولى هيئة الانتخابات، حسب الفصل 19، الاعلان عن القائمات النهائية للمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الاضافية المخصصة لذوي الاعاقة بعد انقضاء الطعون، وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

وتجرى عملية القرعة لاختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الاعاقة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ، وفق الفصل 20، وتعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية لعملية القرعة يوم 27 ديسمبر، فيما تصرح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون، وفي أجل لا يتجاوز يوم 27 جانفي 2024، حسب الفصل 21 والأخير.