بلدية قفصة تُنبّه الباعة العشوائيين وتدعوهم الى ضرورة إخلاء الأماكن التي يستغلّونها بوسط المدينة

نبّهت بلدية قفصة على الباعة العشوائيين الذين يستغلّون عدّة أماكن وساحات بوسط مدينة قفصة لعرض سلعهم، ودعتهم الى ضرورة الإمتثال للقانون وإخلاء المواقع قبل يوم الإثنين المقبل، في مسعى من البلدية للتصدي لمظاهر التجارة الفوضوية والاستغلال المفرط للأرصفة.



وقالت المُكلفّة بتسيير الشؤون البلدية سوسن قاسمي أن بلدية قفصة، أمهلت الباعة العشوائيين الذين ينتشرون أمام المستشفى الجهوي الحسين بوزيان وفي ساحة "سبّالة السوق" وكذلك أمام السوق المركزية وفي محيطها بوسط مدينة قفصة، حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر، لإخلاء هذه الأماكن "تطبيقا لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمنطقة البلدية"، وبيّنت أن البلدية "مُقرّة العزم" على مقاومة كلّ مظاهر البيع العشوائي والإستغلال المفرط للأرصفة من خلال حملات تستهدف إزالة جميع نقاط وحواجز النشاط الفوضوي.





...



وتفاقمت في السنوات الأخيرة بمدينة قفصة مظاهر البيع العشوائي، حيث يعرض الباعة سلعا متنوعة بما فيها الخضروات والغلال في عدّة شوارع وأماكن من المدينة، التي تحوّلت بعض ساحاتها وشوارعها إلى أسواق فوضوية تُعطّل حركة المرور وتؤثر على الجانب الجمالى للمدينة.



وإستهلّت البلدية بداية الأسبوع الجاري هذه الحملات بشارع فلسطين بحي النّور، الذي يُعدّ من أكبر الشوارع الرئيسية بمدينة قفصة، والذي إكتسحه العشرات من التُجّار والباعة العشوائيين، وهو أيضا من أكثر الشوارع التي تعاني الإختناق المروري وأخطار حوادث السير، حسب المكلّفة بتسيير الشؤون البلدية، التى اوضحت ان هذا الشارع هو في ذات الوقت جزء من الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط بين ولايتي قفصة والقصرين.



ونفّذت قوات أمنية حملة واسعة النطاق لإزالة جميع نقاط وحواجز النشاط التجاري الفوضوي، كما حرّرت محاضر عدلية في حقّ بعض التُجّار العشوائيين الذين رفضوا الإمتثال للقرار البلدي الترتيبي الصادر في أواخر سنة 2017، الذي يمنع البيع العشوائي بكافّة نواحي المنطقة البلدية بقفصة.



وقالت قاسمي أن البلدية بصدد التحضير للبدء في أشغال تهيئة سوق مركزية جديدة بحي السرور، المحاذي لحي النّور، بغرض خلق فضاء صحّي قانوني لهؤلاء التجار، مشيرة إلى أنه في إنتظار إنجاز هذا المشروع فإنّ التجّار العشوائيين الذين تمّ منعهم من عرض بضائعهم في شارع فلسطين، بإمكانهم إستغلال فضاء يوجد في أطراف حيّ النّور، كحلّ بديل، وذلك "مراعاة من البلدية" للوضع الإجتماعي لهؤلاء الباعة.