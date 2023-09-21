بنزرت: حجز 53 قنطارا من الفارينة المدعمة وتسليط عقوبات إدارية ضد اصحاب مخبزتين بغار الملح

افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، ان مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت تولت، امس الاربعاء، الحجز الفعلي ل53 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة، لدى مخبزتين مصنفتين بمعتمدية غار الملح، تعمد اصحابها عدم توفير الخبز للحرفاء، وغلق المخبزتين، بتعلة تعطل التجهيزات بسبب قوة الضغط العالي على اثر الإنقطاع المسجل في التيار الكهربائي فجر ذات اليوم.





واوضح المصدر ذاته ان المصالح الرقابية للادارة الجهوية للتجارة، وفي إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتجارة الموازية، وبعد ان تولت إجراء عمليات تفقد ميدانية للتثبت من حقيقة ما تم تقديمه من مبررات، تبين تعمد اصحاب مخبزة صنف "أ" متخصصة في صنع الخبز المدعم من الحجم الكبير ومخبزة أخرى صنف "ج" متخصصة في صنع الخبز المدعم الصغير "الباقات"، غلق محلاتهما وعدم توفير الخبز، دون إعلام مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالإشكال الحاصل ومسبباته، خاصة وأن جميع التجهيزات المستعملة في صنع الخبز لدى المخبزتين تعمل بصفة عادية ولم يلحقها أي ضرر.



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كما تم العثور بمخازن المخبزتين على كميات وافرة من الفرينة المدعمة، على خلاف ما تنص عليه التراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للقطاع، فتم حجز كمية الفرينة المدعمة واستيفاء إجراءات إعادة ضخها في المسالك القانونية وتامين ثمنها في الخزينة العامة للدولة، علاوة على تحرير محضري (02) بحث من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل ،2020 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة، بالاضافة إلى إتخاذ إجراء إداري تكميلي ضد المخبزة صنف "أ" بتغيير تصنيفها من صنف "أ" إلى صنف "ج" المتخصص في صنع الخبز الصغير "الباقات"، وفق تاكيد نفس المصدر.





طارق