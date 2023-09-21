المنستير: حجز أكثر من 10 أطنان من البطاطا والبصل بمخزن عشوائي بزرمدين

تولّى يوم الأربعاء فريق للمراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بجمّال، حجز أكثر من 10 أطنان من البصل الجاف والبطاطا المعدّة للاستهلاك، خلال عملية مداهمة لمخزن عشوائي بزرمدين، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.



وقد تم توجيه المحجوز المتمثل في 8،6 أطنان من البطاطا وطن ونصف من البصل الجاف، نحو سوق الجملة للخضر والغلال بجمّال، لإعادة ضخها في المسالك القانونية وتأمين قيمتها المالية لفائدة الخزينة العامة للدولة.





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كما تم تحرير محضر ضد ماسك البضاعة، "لعدم توفر شروط ممارسة التجارة لديه ولمسكه منتوجات بغرض المضاربة فيها"، حسب المصدر ذاته.