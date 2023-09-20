Babnet

المنستير: مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير في مراحلها الأخيرة (مدير التعمير)

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 22:16 قراءة: 0 د, 32 ث
      
بلغت عملية مراجعة وزارة التجهيز والإسكان لمجلة التهيئة الترابية والتعمير مراحلها الأخيرة وسيكون مشروع المراجعة جاهزا موفي 2023 وفق ما أفاد وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان عبد الرزاق شيحة.
وأضاف أنّ المجلة بعد مراجعتها ستكون مطابقة لما ورد في فصول مجلة الجماعات المحلية. وستشمل عدّة مستجدات من أبرزها المتعلقة بمجابهة التغيّرات المناخية والكوارث الطبيعية في البناء والتقسيمات، والتوقي من المخاطر وخاصة تذليل الصعوبات واختصار الآجال قائلا "لاحظنا بعد 2011 تفاقمن مظاهر التقسيم العشوائي والبناء الفوضوي وهو سلوك لا يمكن أن يتواصل ولابّد من مزيد تحسيس المواطن بأهمية منظومة التهيئة والتعمير وضرورة التقسيم بطريقة علمية عن طريق مصالح التجهيز والبلديات وتطبيق القانون".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273590


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 | 5 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:22
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 89
Babnet
Babnet36°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
34°-25
31°-24
29°-23
27°-21
  • Avoirs en devises
    26260,1

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   978,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*