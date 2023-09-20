المنستير: مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير في مراحلها الأخيرة (مدير التعمير)

بلغت عملية مراجعة وزارة التجهيز والإسكان لمجلة التهيئة الترابية والتعمير مراحلها الأخيرة وسيكون مشروع المراجعة جاهزا موفي 2023 وفق ما أفاد وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء مدير التعمير بوزارة التجهيز والإسكان عبد الرزاق شيحة.

وأضاف أنّ المجلة بعد مراجعتها ستكون مطابقة لما ورد في فصول مجلة الجماعات المحلية. وستشمل عدّة مستجدات من أبرزها المتعلقة بمجابهة التغيّرات المناخية والكوارث الطبيعية في البناء والتقسيمات، والتوقي من المخاطر وخاصة تذليل الصعوبات واختصار الآجال قائلا "لاحظنا بعد 2011 تفاقمن مظاهر التقسيم العشوائي والبناء الفوضوي وهو سلوك لا يمكن أن يتواصل ولابّد من مزيد تحسيس المواطن بأهمية منظومة التهيئة والتعمير وضرورة التقسيم بطريقة علمية عن طريق مصالح التجهيز والبلديات وتطبيق القانون".

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