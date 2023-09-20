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مستقبل سليمان يعزز صفوفه بالمهاجم الغيني الحسن صوما كارامبا

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 13:33 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلن مستقبل سليمان اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع الدولي الغيني الحسن صوما كارامبا لمدة ثلاثة مواسم.
ويشغل كارامبا (19 عاما) مركز مهاجم وقد سبق له اللعب في نادي الوستار الغيني.

ولم تكن بداية مستقبل سليمان في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في الموسم الحالي موفقة بعدما انقاد الفريق الى ثلاث هزائم وضعته في المركز السابع والاخير ضمن المجموعة الاولى بلا رصيد.
...

ويلاقي مستقبل سليمان يوم السبت المقبل خارج ارضه قوافل قفصة في اطار الجولة الخامسة.


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