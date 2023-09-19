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مباراة ودية - تعادل امل حمام سوسة مع امل جربة بلا اهداف

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 50 ث
      
حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الودية بين امل حمام سوسة وامل جربة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بحمام بورقيبة في اطار استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

يذكر ان امل حمام سوسة سيخوض منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2023-2024 ضمن المجموعة الاولى الى جانب سبورتينغ بن عروس - هلال مساكن - النجم الرادسي - جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل - النادي القربي - القلعة الرياضية - شبيبة القيروان - شبيبة العمران - نادي حمام الانف - جمعية اريانة ومرجان طبرقة.
اما امل جربة فسيلعب ضمن المجموعة الثانية الى جانب مستقبل قابس - مكارم المهدية - الملعب القابسي - سبورتينغ المكنين - امل الرقبة - الترجي الجرجيسي - اولمبيك مدنين - اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة - مستقبل الرجيش - محيط قرقنة ونسر جلمة.
...

يذكر ان عملية سحب قرعة روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمجموعتيها الاولى والثانية ستجرى غدا الاربعاء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات الصحفية بالادارة الوطنية للتحكيم حسب ما اعلنته الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.


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