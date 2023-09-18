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"بيت الحكمة" يستضيف مجموعة من الأنشطة الأدبيّة والفكريّة

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 15:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
مع انطلاق الموسم الثقافي الجديد يستعد المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، لاحتضان سلسلة من الأنشطة الفكريّة والأدبيّة.

وفي هذا السياق ينظّم قسم الآداب يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوما دراسيّا حول "قضايا الأدب، التاريخ والمخيال في الأدب التونسي المكتوب بالفرنسيّة".

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وفي إطار الأنشطة المشتركة التي ينظّمها المجمع على امتداد الموسم الأكاديمي بالتعاون مع الهياكل والمؤسّسات المماثلة، والأكاديميات، والمعاهد، ينظّم "بيت الحكمة" الدورة الثانيّة لتظاهرة "ماذابيّا" 
( MATTABIA)ووفق بلاغ صادر عن المجمع ستلتئم فعاليّات هذه التظاهرة أيّام 29 سبتمبر و 01 أكتوبر 2023 في مقرّ المجمع بضاحية قرطاج و يوم 30 سبتمبر بدار الكتب الوطنيّة.
وتقام هذه التظاهرة بالتعاون بين بيت الحكمة ودار الكتب الوطنيّة بتونس، والمركز الثقافي الإيطالي، ومركز دانتي ألغياري، ومخبر الآثار والعمارة المغاربيّة.


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