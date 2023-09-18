البطولة الافريقية لتنس الطاولة للاكابر والكبريات - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الرابع ب6 ميداليات

انهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة الافريقية لتنس الطاولة للاكابر والكبريات التي اختتمت امس الاحد بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في المركز الرابع في جدول الترتيب العام بمجموع 6 ميداليات (1 فضية و5 برونزية).



وتصدر المنتخب المصري الترتيب ب11 ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و4 برونزية) امام المنتخب النيجيري صاحب المركز الثاني ب6 ميداليات (1 ذهبية و3 فضية و2 برونزية) فيما احتل المنتخب الملغاشي المركز الثالث بذهبية واحدة.

وحل المنتخب الكاميروني في المركز الخامس بفضية واحدة بينما تحصل المنتخب الجزائري على المركز السادس ببرونزيتين. وتقاسم المنتخبان الموريسي والكونغولي المركز السابع ببرونزية واحدة لكل منهما.



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يذكر ان الميدالية الفضية التي تحصل عليها المنتخب التونسي كانت في مسابقة الزوجي رجال عن طريق الثنائي يوسف بن عطية وبوبكر بوراس.

أما الميداليات البرونزية الخمس فقد جاءت في مسابقة الزوجي سيدات بواسطة الثنائي فدوى القارصي وعبير الحاج صالح وفي مسابقة الزوجي رجال عن طريق الثنائي مشعل صبحي ووسيم الصيد وفي مسابقة الزوجي مختلط عبر الثنائي فدوى القارسي وبوبكر بوراس الى جانب برونزيتي الفرق رجال وسيدات.





