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بطولة كولومبس الامريكية للتنس - عزيز دوقاز يستهل مشواره بملاقاة الامريكي كريستيان هاريسون

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 13 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 238 عالميا مشواره ببطولة كولومبس الامريكية بملاقاة الامريكي كريستيان هاريسون المصنف 821 عالميا غدا الثلاثاء.
وتصنف بطولة كولومبس من بين دورات التحدي وهي تلعب على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 80 الف دولار.



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