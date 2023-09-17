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تواصل تنفيذ مشروع الطفل الاثري الصغير بتبرسق تحت شعار "طفل اليوم سفير التراث غدا".

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 17:10 قراءة: 1 د, 14 ث
      
يتواصل بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة تنفيذ مشروع الطفل الاثري الصغير تحت شعار "طفل اليوم سفير التراث غدا" وهو مشروع يسعي الي تكوين 50 طفلا لخلق نواة لجيل جديد معتز بتراثه الوطنى ومتمكن من اليات المحافظة عليه كما يسعي الى احياء الالعاب القديمة وذاكرة منطقة تبرسق.

وقد بينت ناجية بكوش محافظ مستشار التراث لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان مشروع الطفل الاثري الصغير الذى انطلق منذ مارس 2023 ليتواصل الى غاية شهر مارس من سنة 2024، يعمل على جلب اهتمام الطفل نحو تراث تبرسق المادى واللامادى وعلى اكسابه قدرة على المحافظة عليه عبر ممارسة بعض الالعاب من التراث مثل "الخربقة " وصنع الالعاب المنزلية مثل العرائس بكل اصنافها والتعرف على المعالم مثل حديقة القصر والنقائش والتيجان الاثرية والسور البيزنطي بتبرسق والحصون الدفاعية.

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واوضح حاتم الرياحي منسق المشروع واستاذ باحث فى مجال التراث من جهته ان المشروع الذى تنجزه اطراف عديدة ومنها وزارة الثقافة والمعهد الوطنى للتراث وعدد من المؤسسات التربوية ورياض الاطفال والكشافة التونسية، ينقسم الى جزء نظري وجزء تطبيقي اذ يتضمن مداخلات وندوات مثل ندوة تم تنظيمها حول الاتفاقية العالمية لحماية التراث المادى الى جانب زيارة ميدانية للتعرف على مكونات المدينة العتيقة بتبرسق وطرق البناء القديمة والمثال الهندسي للعمارة البيزنطية وورشات حول الفسيفساء.

واعتبر الرياحي في تصريح ل(وات) ان المشروع يرمي الى تكوين جيل جديد يسلهم في المحافظة على التراث العالمي لتبرسق عبر خلق نواة من 50 طفلا يتلقون تكوينا شاملا علميا و اكاديميا وميدانيا سيكوونون سفراء للتراث ينقلون ما تلقوه لعدد اكبر من الاطفال من التلاميذ ومن الكشافة خاصة ان المشروع يتضمن توامة مع الكشافة التونسية.


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