القصرين: أسطول الشركة الجهوية للنقل يتدّعم ب5 حافلات جديدة وسيتعزز ب 20 حافلة جديدة أخرى موفى السنة

تدّعم أسطول الشركة الجهوية للنقل بالقصرين مؤخرا ب5 حافلات عادية خاصة بالنقل الحضري، بقيمة جملية قدرت ب2.5 مليون دينار، ويأتي ذلك بعد تسلم الشركة في جوان المنقضي 5 حافلات نقل حضري مزدوجة بكلفة تقدر ب3.8 مليون دينار، وذلك في اطار البرنامج الاستثماري لسنة 2021 .



وأوضح المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بالقصرين ، خالد قاهري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم توزيع الحافلات الجديدة حسب حاجيات كافة مناطق الجهة للنقل العمومي، كما تدعم بها أسطول النقل التلمذي ونقل الطلبة بالولاية .





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ولفت قاهري بالمناسبة الى أن الشركة الجهوية للنقل بالقصرين ستنتفع في آخر السنة الحالية باقتناءات أخرى ضمن برنامجها الإستثماري لسنة 2023 ( تمت الموافقة عليه )، تتمثل في 20 حافلة جديدة أخرى موزّعة إلى 9 حافلات مكيّفة موجهة للنقل بين المدن، و6 حافلات مزدوجة، و5 حافلات عادية للنقل الحضري لتعزيز الأسطول، وذلك على قسطين إثنين.



وأبرز أنه مع موفى سنة 2023 سيكون الأسطول قد تعزّز بـ30 حافلة جديدة، مبينا في ذات الإطار أن أسطول الشركة يتكون حاليا من 160 حافلة منها 29 حافلة مخصصة لتغطية الخطوط التجارية و131 حافلة مخصصة للنقل التلميذي والجامعي، علما وأن الاسطول يتمتع حاليا بنسبة جاهزية تقدر ب82 بالمائة.



يشار الى أن الشركة الجهوية للنقل بالقصرين أمنت أمس الجمعة، أول أيام العودة المدرسية، أكثر من 104 خطوط تلمذية و جامعية بمختلف المناطق الحضرية و معتمديات الجهة .