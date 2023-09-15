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رئيس الحكومة يلتقي وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري

Publié le Vendredi 15 Septembre 2023 - 21:15 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اجتمع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، وسفير الجزائر بتونس عزوز باعلال.

ويأتي اللقاء على هامش انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بتونس اليوم 15 سبتمبر 2023.

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ونوّه الحشاني، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بعلاقات التعاون المثمرة والمتميزة بين تونس والجزائر التي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة للشعبين.

واستعرض وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أبرز نتائج اللجنة التجارية المشتركة وأهم التوصيات المنبثقة عنها وخاصة ضرورة تجاوز الصعوبات فيما يخص تنمية المبادلات التجارية بين البلدين، باعتبار ان هذه اللجنة ستكون تمهيدا لاجتماع اللجنة الكبرى التونسية الجزائرية، التي ستنعقد بالجزائر مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفق البلاغ.


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