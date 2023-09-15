البطولة الافريقية لتنس الطاولة للاكابر - تونس تعزز رصيدها ببرونزية جديدة في مسابقة الزوجي المختلط

احرز الثنائي مشعل صبحي وعبير الحاج صالح امس الجمعة الميدالية البرونزية في مسابقة الزوجي المختلط ضمن منافسات البطولة الافريقية لتنس الطاولة للاكابر المقامة بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس الى غاية يوم الاحد المقبل.



ورفعت تونس رصيدها في هذه البطولة الأفريقية الى 3 ميداليات برونزية (1 فرق أكابر و1 فرق كبريات و1 زوجي مختلط).

وقد ضمن المنتخب التونسي للذكور والاناث تاهله في مسابقة الفرق الى بطولة العالم المقبلة المقررة بكوريا الجنوبية 2024.



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ويشمل التاهل الى بطولة العالم في مسابقات فرق اكابر وفرق كبريات وزوجي مختلط اصحاب المراكز الخمسة الاولى خلافا للالعاب الاولمبية التي يقتصر فيها الترشح في المسابقات الثلاث المذكورة على صاحب المركز الاول.



وقد احتكر المنتخب المصري في هذه البطولة الافريقية بطاقات الترشح الثلاث الى الالعاب الاولمبية (باريس 2024) بحلوله في المركز الاول في المسابقات الثلاث (فرق اكابر وفرق كبريات وزوجي مختلط).