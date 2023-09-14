وزارة الداخلية: حجز بضائع مهربة بحافلة تابعة لإحدى جمعيات كرة القدم

اعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، ان دورية تابعة للمصلحة الخامسة لحرس المرور العاملة بالطريق السيارة أ 1 تمكنت من ايقاف حافلة تابعة لإحدى جمعيات كرة القدم على مستوى محول وذرف متوجهة إلى مدينة سليمان وعلى متنها 3 لاعبين ومسؤول بالجمعية والسائق محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 2520 شاشة هاتف جوال ذكي 230 شاشة هاتف ايفون، عدد 02 تلفاز، 544 كغ من الفواكه الجافة، 111كغ جيراك عادي و24 كغ معسل فاخر بلغت قيمتها الجملية حوالي 231 ألف دينار.



واوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه باستشارة النيابة العمومية تمّ حجز البضائع وتحرير محضر جبائي في الغرض.





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