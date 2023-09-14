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الأعضاء الجدد لهيئة الانتخابات يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 18:30 قراءة: 1 د, 45 ث
      
أدى الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي (قاضي عدلي) وأيمن بوغطاس (قاضي إداري) وبلقاسم العياشي (عضو سابق بالهيئة)، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الخميس بقصر قرطاج، وحضره رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

ودعا سعيّد الأعضاء الجدد، وفق فيديو نشرته رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى بذل قصارى جهدهم للتصدي للمال الفاسد، وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع حتى تكون الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.
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وقال رئيس الدولة، إن سد الشغور في عضوية مجلس الهيئة، قد تم طبق الاجراءات وفي اطار الاحترام الكامل للقانون، مذكرا بأنه احترم كافة المواعيد الانتخابية، ولن يتردد في فرض القانون على الجميع.

وأعلن في سياق متصل، أن نصا سيصدر قريبا لتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين في إطار وحدة الدولة.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الانتخابات، على أن الهيئة تعمل في كنف الاستقلالية والحياد التامين، وستطبق القانون على الجميع، مضيفا أن قاعدة البيانات ستكون محفوظة من أي اختراق محتمل.

كما أكد على جاهزية الهيئة للانتخابات المحلية، وهو ما يتجلى بالخصوص في إطلاق حملة تحسيسة لتعريف المواطن بدور المجالس التي ستمكن أصغر العمادات من أن يكون لها صوت ولها من يمثلها.
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يذكر أن مجلس هيئة الانتخابات كان يفتقر الى ثلاثة أعضاء، وهم الحبيب الرباعي الذي قدم استقالته بتاريخ 13 جوان 2022، والعضو سامي بن سلامة الذي تم عزله بقرار من مجلس الهيئة بتاريخ 25 أوت 2022 ، والعضو ماهر الجديدي الذي صدر في 7 جويلية المنقضي أمر رئاسي باقالته من عضوية مجلس الهيئة.

يشار الى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 583 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بتسمية الثلاثة أعضاء جدد بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


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