الترجي الجرجيسي يفوز وديا على النفيضة الرياضية 3-1 ويلاقي اليوم الملعب السوسي

يواصل الترجي الرياضي الجرجيسي تربصه الذي بداه في سوسة يوم 11 ويتواصل الى 18 سبتمبر الجاري وذلك استعدادا للموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الذي ينطلق بوم 7/8 اكتوبر المقبل

وقد اجرى الترجي الجرجيسي مباراة ودية امس فاز فيها على النفيضة الرياضية بنتيجة 3-1. وسجل اهداف الترجي الجرجيسي كل من نضال الحاج عمر وأحمد طنقورويونس راشد



ويلاقي الفريق اليوم وديا في سوسة فريق الملعب السوسي .



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ويسعى لاطار الفني بقيادة نوفل شبيل الى اختبار اكثر ما يمكن من اللاعبين لاختيار التركيبة المثالية للفريق قبل انطلاق موسم جديد يراهن فيه الترجي الجرجيسي حامل لقب كاس تونس عام 2005 على العودة الى الرابطة المحترفة الاولى.



وسيخوض فريق الترجي الجرجيسي الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 7/8اكتوبر المقبل ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا فرق جمعية جربة وامل جربة واولمبيك مدنين وامل الرقبة بتطاوين ومستقبل قابس والملعب القابسي واولمبيك سيدي بوزيد ونسر جلمة ومحيط قرقنة وسبورتنغ المكنين وهلال الشابة ومستقبل الرجيش ومكارم المهدية.