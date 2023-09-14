يوفنتوس سجل 81 مليون يورو خسائر بالنصف الثاني من العام المالي

أعلنت شركة إكسور القابضة المالكة ليوفنتوس يوم الأربعاء أن النادي المنافس في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم سجل خسائر بقيمة 81 مليون يورو (87 مليون دولار) خلال النصف الثاني من عامه المالي الذي انتهى في آخر جوان الماضي، ما يعني أنه أنهى العام بعجز بلغ نحو 110 ملايين يورو.





وكان أنجح أندية كرة القدم الإيطالية قد أعلن في مارس الماضي أنه أنهى أول ستة أشهر من العام المالي حتى 31 ديسمبر 2022 بصافي خسائر وصل إلى 29.5 مليون يورو.



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وتملك إكسور، الشركة القابضة المملوكة لعائلة أنيلي والتي قادت النادي لقرن من الزمان، حوالي 64 بالمئة من الأسهم و78 بالمئة من حقوق التصويت في يوفنتوس.



وكان الموسم الماضي سيئا بالنسبة ليوفنتوس إذ قررت السلطات خصم عشر نقاط من رصيده بالبطولة بسبب مشكلات في الحسابات كما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) منعه من المشاركة في المسابقات القارية هذا الموسم. ومن المتوقع أن يعلن النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له نتائج العام المالي الذي انتهى في 30 جوان في وقت لاحق هذا الشهر. وفي العام المالي 2021-2022، تكبد يوفنتوس خسائر قياسية بلغت نحو 240 مليون يورو.

وتجاوزت خسائر يوفنتوس 600 مليون يورو في خمس سنوات بعد أن حقق أرباحا صافية لآخر مرة في 2016-2017.

وقال محللون ومصرفيون إن يوفنتوس ربما يكون في حاجة لرأس مال في ظل الخسائر التي سجلها في العام المالي الماضي، إضافة إلى 180 مليون يورو ديون واجبة السداد في جوان المقبل، لكنهم اعتبروا أن مشكلاته القانونية الحالية قد تصعب من حصوله على بغيته.

وحصل النادي على نحو 700 مليون يورو نقدا من المساهمين على مدار آخر أربع سنوات، جاء ثلثاها تقريبا من إكسور.

وقال جون إلكان الرئيس التنفيذي لإكسور العام الماضي عندما تصدرت المشكلات القانونية للنادي عناوين الصحف إن يوفنتوس ليس بحاجة لرأس مال إضافي.

وقد يواجه يوفنتوس ورئيسه السابق أندريا أنيلي و11 آخرين قضايا بعدما بدأت محكمة محلية تحقيقا جنائيا ضدهم بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة.

ونفى النادي ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته المالية تتماشى مع المعايير المماثلة في هذا القطاع.