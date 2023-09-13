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كأس إفريقيا للأمم| الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 17:27 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية (كان- 2023), التي جرت من 6 إلى 12 سبتمبر 2023.

الاربعاء 6 سبتمبر 2023:
ليبيا - غينيا الاستوائية 1-1
...


الخميس 7 سبتمبر 2023:
أنغولا - مدغشقر 0-0
غانا - جمهورية أفريقيا الوسطى 2-1
الجزائر - تنزانيا 0-0
النيجر - أوغندا 0-2
تونس - بوتسوانا 3-0

الجمعة 8 سبتمبر 2023 :
مصر - إثيوبيا 1-0
بوركينا فاسو - إيسواتيني 0-0
مالي - جنوب السودان 4-0

السبت 9 سبتمبر 2023 :
مالاوي - غينيا 2-2
موزمبيق - غينيا 3-2
الكونغو الديمقراطية - السودان 2-0
كوت ديفوار - ليسوتو 1-0
موريتانيا - الغابون 2-1
السنغال - رواندا 1-1
جزر القمر - زامبيا 1-1
المغرب - ليبيريا مؤجل

الاحد 10 سبتمبر 2023 :
نيجيريا - ساو تومي وبرينسيبي 6-0
توغو - الرأس الأخضر 3-2
غامبيا - الكونغو 2-2

الاثنين 11 سبتمبر 2023 :
غينيا بيساو - سيراليون 2-1

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:
الكاميرون - بوروندي 3-0 .


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