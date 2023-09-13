كأس إفريقيا للأمم| الجولة السادسة والاخيرة: النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية (كان- 2023), التي جرت من 6 إلى 12 سبتمبر 2023.



الاربعاء 6 سبتمبر 2023:

ليبيا - غينيا الاستوائية 1-1



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الخميس 7 سبتمبر 2023:

أنغولا - مدغشقر 0-0

غانا - جمهورية أفريقيا الوسطى 2-1

الجزائر - تنزانيا 0-0

النيجر - أوغندا 0-2

تونس - بوتسوانا 3-0



الجمعة 8 سبتمبر 2023 :

مصر - إثيوبيا 1-0

بوركينا فاسو - إيسواتيني 0-0

مالي - جنوب السودان 4-0



السبت 9 سبتمبر 2023 :

مالاوي - غينيا 2-2

موزمبيق - غينيا 3-2

الكونغو الديمقراطية - السودان 2-0

كوت ديفوار - ليسوتو 1-0

موريتانيا - الغابون 2-1

السنغال - رواندا 1-1

جزر القمر - زامبيا 1-1

المغرب - ليبيريا مؤجل



الاحد 10 سبتمبر 2023 :

نيجيريا - ساو تومي وبرينسيبي 6-0

توغو - الرأس الأخضر 3-2

غامبيا - الكونغو 2-2



الاثنين 11 سبتمبر 2023 :

غينيا بيساو - سيراليون 2-1



الثلاثاء 12 سبتمبر 2023:

الكاميرون - بوروندي 3-0 .