بن عروس: احداث مدرسة اعدادية جديدة بالمحمدية وصيانة عدد من المؤسسات التربوية باحداث قاعات تدريس ومركبات صحية

تواصل المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس استعداداتها للسنة الدراسية الجديدة 2023 / 2024 بعد التدخل و الانتهاء من صيانة وتهيئة عدد المؤسسات التربوية واحداث قاعات تدريس ومركبات صحية بها .



ووفقا لما افادت به المندوبة الجهوية للتربية حسناء المعافي، اليوم الاثنين، صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، فمن المنتظر دخول المدرسة الاعدادية بالمحمدية حيز النشاط بعد انتهاء الاشغال واستكمال اجراءات التسليم والقبول الوقتي، واضافت ان عمليات الصيانة الدورية شملت 14 مؤسسة تربوية تتوزع على معهد ثانوي و 3 اعداديات و10 مدارس ابتدائية وبناء 11 قاعة تدريس جديدة موزعة على 3 مدارس ابتدائية واعدادية الى جانب بناء وتجهيز مخبر تقنية بالمدرسة الاعدادية بفوشانة، وبناء 3 مركبات صحية جديدة، واعادة صيانة 3 مركبات قديمة .





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كما شملت الاحداثات الجديدة، وفق ذات المصدر، بناء وتجهيز 3 فضاءات للتحضيري بالمدارس الابتدائية ، والتدخل في 11 مؤسسة تربوية بصيانة الشبكات الكهربائية و انجاز عمليات الطلاء وتكتيم الاسطح من قبل الباعثين الشبان .



من جانب اخر، قامت المندوبية الجهوية للتربية، بتزويد كل المؤسسات التربوية بالادوات المدرسية ومواد التنظيف ومرشات المبيدات، والتواصل مع بلديات الجهة للقيام بحملات تنظيف لمحيط المؤسسات التربوية، وازالة الاتربة والاوساخ ان وجدت .