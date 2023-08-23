الرابطة المحترفة الأولى: تعيين مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى منافساتها على أربع دفعات:
السبت 26 أوت
المجموعة الأولى
السبت 26 أوت
المجموعة الأولى
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - اتحاد بن قردان (16:30 س)
الأحد 27 أوت
المجموعة الثانية
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي (16:30 س)
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - الاتحاد المنستيري (16:30 س)
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي (16:30 س)
الثلاثاء 29 أوت
المجموعة الأولى
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي - اتحاد بن قردان (16:30 س)
الأربعاء 30 أوت
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - الأولمبي الباجي (16:30 س)
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