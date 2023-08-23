الرابطة المحترفة الأولى: تعيين مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى منافساتها على أربع دفعات:



السبت 26 أوت

المجموعة الأولى



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في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - اتحاد بن قردان (16:30 س)



الأحد 27 أوت

المجموعة الثانية

في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - النادي الصفاقسي (16:30 س)

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - الاتحاد المنستيري (16:30 س)

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي (16:30 س)



الثلاثاء 29 أوت

المجموعة الأولى

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي - اتحاد بن قردان (16:30 س)



الأربعاء 30 أوت

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - الأولمبي الباجي (16:30 س)





