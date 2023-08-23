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الرابطة المحترفة الأولى: اتحاد بن قردان يفسخ عقود 4 لاعبين بالتراضي

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 11:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن اتحاد بن قردان فسخ عقود اللاعبين أشرف عبد العفو، و الغاني اوبا اوليتش، و أنس ساسي، و بهاء الدين بن عثمان، بالتراضي.
يذكر أنّ اتحاد بن قردان كان قد أعلن في 1 جويلية الماضي، وقبل مجيء المدرب شهاب الليلي، أنّ عقود اللاعبين انس ساسي و بهاء الدين بن عثمان و أشرف عبد العفو  تمتد الى غاية 30 جوان 2024، فيما تغيب اسم اللاعب الغاني أوبا أوليتش عن قائمة اللاعبين التي ستكون على ذمة الفريق.

تجدر الاشارة أنّ اتحاد بن قردان كان قد استهل السبت الماضي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، بالهزيمة على أرضه أمام النادي الافريقي بنتيجة 1 - 0، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك فرق النجم الساحلي والأولمبي الباجي و قوافل قفصة ومستقبل سليمان.
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