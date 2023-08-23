دار الشباب عين جلولة بالقيروان تفتح أبوابها بداية من السنة الدراسية المقبلة

ستفتح دار الشباب عين جلولة أبوابها بداية من السنة الدراسية 2023 - 2024. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال إعادة بنائها، 95%‎ من كامل المشروع.، وينتظر أن تفتح أبوابها لروادها من شباب الجهة، بداية السنة الدراسية 2023 - 2024 حسب وزارة الشباب والرياضة.

وعرفت دار الشباب عين جلولة ( ولاية القيروان) أشغال إعادة بناء بتكلفة جملية بلغت 800 ألف دينار بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وكانت قد تمت برمجتها سنة 2012 - 2013.

ويتضمن المشروع بالخصوص قاعة متعددة الاختصاصات كالمسرح والرقص و قاعات نوادي وبهو استقبال وفضاء أنشطة متعددة وملعب كرة قدم مصغرة معشب إصطناعيا ومسرح هواء طلق صغير...

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