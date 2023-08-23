عرض "صنديدة " للفنان رؤوف ماهر يختتم فعاليات الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي

أسدل الستار في سهرة الثلاثاء على فعاليات الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي، بعرض للفنان رؤوف ماهر، الذي اختار له عنوان "صنديدة" وقدمه للجمهور التونسي الذي حضر بكثافة لمتابعته في عديد المهرجانات هذه الصائفة.



سهرة بنزرت، حافظ خلالها عشاق ورواد المهرجان من الجماهير على ما عرفوا به من تقاليد الحضور الغفير على مدرجات مسرح المرحوم حافظ عيسى خلال جميع السهرات، وعلى مستوى التفاعل الراقي مع نجوم الدورة 40 ومنهم الفنان رؤوف ماهر الذي تفاعل بشكل كبير مع الحضور الجماهيري الغفير الذي اقبل على السهر للاسمتاع بعرض "صنديدة" في ثاني إطلال لهذا الفنان على ركح المسرح الصيفي للمهرجان .





عرض حمل نكهة بدوية أصيلة للجنوب التونسي الساحر من خلال ديكور صحراوي أنيق وجميل جدا سر الحضور في عروس الشمال بنزرت، كما اضفت عليه اللوحات الشعبية والاحتفالية الراقصة لفرقة "أولاد زغدود بمدنين" جمالا، قبل ان تصدح حنجرة الفنان رؤوف ماهر باجمل واشهر اغانيه التي رددها معه آلالف الحضور من محبي فنه وقد تميزت أغانيه برقة الكلمات وعذوبة الألحان سواء منها ما هو مستوحى من التراث التونسي الاصيل منها "مولات القربة" و "في المكنون" و "يا لالي يا لالالي" و "يا غزيل لرياف" و "خطافة" و "شط السويحل" و"مالوسادة للولادة" و "مسامحك" و "صنديدة" و "ريت النجمة" و "عروبية" علاوة على آخر إنتاجاته الخاصة على غرار "نغار" و "هاوينها".وفاجأ النجم رؤوف ماهر جمهوره بفقرة تكريمية لعدد من النجوم والفنانين الذين رحلوا عنا أمثال الفنانة المتميزة الراحلة فايزة المحرصي وأدى بإحساس مرهف أغنيتها "عزيز على امه" وغنى للفقيد الفنان لطفي جرمانه أغنيته الشهيرة " بيني بينك الفيزا"، وكرم كذلك الفقيد مختار الغزولي، عبر تأدية أغنيته "بالكشي يجوك الخطابة". كما أهدى للجمهور أجمل ما غنت الراحلة منيرة حمدي "غريت بيا" وكذلك أدى أغنية "خاينة" لأشرف.واختار رؤوف ماهر أن يقدم لجمهور بنزرت، الذي تفاعل معه بشكل لافت، كوكتالا غنائيا لمختارات من أجمل أغاني المرحومين قاسم الكافي وفاطمة بوساحة، قبل صعودة الفنان ابن بنزرت فيصل رجيبة إلى جانبه في ختام السهرة وآداء أغنية "نغارة" التي تفاعل معها ومع لمسة الوفاء والتقدير التي خص بها رؤوف ماهر الفنان فيصل رجيبة ، كل الحاضرين في سهرة غنائية وموسيقية وطربية ممتعة ومميزة مرت خلالها دقائقها المائة كانها ثوان على الفنان ومحبيه.