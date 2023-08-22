النادي الصفاقسي ينتدب اللاعب فؤاد التيمومي

اعلن النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن انتداب اللاعب فؤاد التميموي بعقد لمدة 3 مواسم.

يذكر ان التميمومي سبق له تقمص زي عديد من الاندية شان الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي وهلال الشابة.

وكان النادي الرياضي الصفاقسي الذي يخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن المجموعة الثانية قد فاز خلال الجولة الافتتاحية للبطولة على النادي البنزرتي بنتيجة 2-صفر وسيلاقي بمناسبة الجولة الثانية مستقبل المرسى بملعب عبد العزيز الشتيوي يوم الاحد 27 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف زوالا (س16 و 30 دق).

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