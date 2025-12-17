سيدي بوزيد: احياء الذكرى 15 لاندلاع الشرارة الأولى للثورة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>

أحيت ولاية سيدي بوزيد اليوم الأربعاء، الذكرى 15 لاندلاع الشرارة الأولى للثورة بحضور والي الجهة فيصل بالسعودي وعدد من الأهالي والإطارات العسكرية والأمنية والإدارية وممثلي المنظمات الوطنية واعضاء من المجلس الجهوي والمجالس المحلية، وتم بالمناسبة بساحة محمد البوعزيزي تحية العلم وإطلاق 17 طلقة نارية.

وقال والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي بالمناسبة، ان تاريخ 17 ديسمبر لم يكن مجرد حدث عابر بل صرخة شعب ضد التهميش والظلم وصوتا عاليا عبّر عن إرادة الحياة والكرامة، جسدته تضحيات جسام قدمها أبناء سيدي بوزيد وبناتها، فكانت الولاية منارة ووعيا ومسؤولية وطنية خالدة، مؤكدا مواصلة العمل من اجل تحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها الحق في التنمية العادلة وتكافؤ الفرص وتحسين ظروف العيش لكافة المواطنين.

واشار الى المجهودات المبذولة في مجال البنية التحتية والاستثمار والتنمية المحلية بولاية سيدي بوزيد، وهي مسيرة يحرص الجميع على تعزيزها بالتنسيق المشترك، مبينا ان المسؤولية تقتضي تحويل قيم الثورة الى واقع ملموس والى مشاريع وبرامج تخدم المواطن وتحفظ كرامته وتؤمّن مستقبل الأجيال القادمة في اطار دولة القانون والمؤسسات.





وانطلقت فعاليات إحياء ذكرى الثورة منذ أمس الثلاثاء، حيث علّقت العديد من اللافتات المنادية بحرية الشعوب ووحدة الوطن واستقلاله وسيادته، وزينت الشوارع ورفعت الاعلام مع تقديم عرض تنشيطي خاص بالأطفال وسط المدينة، وانتظمت ببادرة من جمعية 17 ديسمبر 2010، ندوة فكرية بعنوان "سيدي بوزيد في مرآة الأرقام: مؤشرات البشرية البشرية تكشف الحقيقة" وندوة ثانية اليوم حول "سيدي بوزيد من شرارة الثورة الى رهانات التنمية" بالإضافة الى برنامج ترفيهي للأطفال ومعرض ثقافي حول المخزون الاثري بالجهة بساحة الأرض بسيدي بوزيد.



وتتواصل التظاهرات التي تنظمها هيئة المهرجان الدولي للثورة تحت شعار "17 ديسمبر ...صوت الحرية" الى جانب حفل ملتزم بساحة البوعزيزي لفرقة احباء الشيخ امام بتاجروين ودورة 17 ديسمبر لكرة السلة وحفل فني تونسي لسنفرا بمسرح الهواء الطلق، كما تنتظم يوم الخميس 18 ديسمبر ندوة اقتصادية بالمركب الشبابي 17 ديسمبر حول المشاريع المعطلة وحفل دولي بمسرح الهواء الطلق للفنان الجزائري بلال تاكشيني بالإضافة الى العديد من الأنشطة بعدد من المدارس الابتدائية.

ويتواصل المهرجان من خلال ندوة فكرية بالمركب الشبابي يوم 19 ديسمبر بعنوان "الثورة بين الاحلام والإنجازات" وحفل فني بمسرح الهواء الطلق للفنان غازي العيادي، كما يتم تنظيم تظاهرات تنشيطية بعدد من المدارس والمعاهد ومراكز الطفولة ودار المسنين والمؤسسات الجامعية الى جانب دورة كرة القدم رياضة وشغل "كاس 17 ديسمبر".