قبلي: التأخّر في تجهيز الورشات يحول دون افتتاح مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي

رغم إتمام البناءات التي انجزت ضمن مشروع اعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي باعتمادات فاقت 10 ملايين دينار، إلا أنّ هذا المركز لن يتمكن من استقبال المتكونين خلال الدورة المقبلة نظرا للتأخّر في تجهيز مختلف ورشاته.

وأوضح رئيس مشروع مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، أنور الكاروس، اليوم الثلاثاء، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا المشروع انطلق منذ سنة 2019، وتم الفروغ من بناءاته في شهر جويلية من سنة 2022 مع قرب التسلّم النهائي للمركز في المدّة القليلة القادمة بعد الفروغ من إنجاز بعض الاصلاحات الطفيفة.

وقال إنّ هذا المشروع يعتبر مكسبا كبيرا لقطاع التكوين الهني بالجهة خاصة وأنه يتضمن عديد الاختصاصات من بينها كهرباء البناء، وصناعة الملابس، إضافة الى التركيب المعدني، والتبريد والتجهيز الحراري والصحي، واختصاص التكييف التجاري فضلا عن ميكانيك السيارات والبنزين، وكهرباء والكترونيك السيارات، مع اختصاص عون مطبخ وتقني في المطبخ والمرطبات، مع تواصل التكوين المستمر في مجال الطاقة الشمسية باعتبار هذا المركز معتمد من طرف الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة.

وأكّد، في المقابل، أنّه رغم الفروغ من أشغال البناء فان هذا المركز لا يمكنه استقبال المتكونين في الدورة المقبلة التي تنطلق عادة في النصف الثاني من شهر سبتمبر باعتبار عدم اتمام تجهيز اغلب الورشات نظرا لتشعب قانون الصفقات العمومية مع التأخر في تكوين الاعوان وسد الشغورات، مشيرا الى وجود بعض المساعي لفتح دورة في الخريف في قطاع كهرباء البناء اذا ما أمكن تجاوز بعض الصعوبات المتعلقة اساسا باقامة واعاشة المتكونين.



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كما أكد المصدر ذاته وجود مساع مركزية للشروع في استقبال المتكونين في دورة فيفري المقبل في صورة التمكن من تجهيز مختلف الورشات التي تتطلب اعتمادات لا تقل عن 4 ملايين دينار حتى تستجيب لمواصفات التكوين العصري، خاصة وان بناية هذا المركز بما في ذلك المبيت والمطعم أنجزت بمواصفات عالية تؤهلها لاستقبال عدد كبير من الراغبين في الالتحاق بقطاع التكوين المهني بهذه الربوع.

واشار، في ذات الاطار، الى ان التجهيزات التي تسلّمها المركز الى حد الان شملت خاصة المجال الاداري، حيث تم الفروغ من تجهيز كافة المكاتب وقاعة الاعلامية، مع تسلم جزء من تجهيزات ورشتي الخياطة والميكانيك، الا ان هذا القدر من التجهيزات لا يسمح بافتتاحهما، داعيا الى الاسراع بإتمام تجهيز كافة ورشات المركز، مع تجهيز المبيت والمطعم حتى يتسنى انطلاق العمل بهذا المشروع في افضل الظروف.