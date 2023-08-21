البطولة الفرنسية: موناكو يفوز على ستراسبورغ بثلاثية ويقفز للصدارة

قفز موناكو إلى صدارة ترتيب البطولة الفرنسية لكرة القدم أمس الأحد بفوزه على ضيفه ستراسبورغ بثلاثة أهداف دون رد، لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل ثلاثية موناكو كل من الياباني تاكومي مينامينو هدفين في الدقيقتين (20 و36)، ووسام بن يدر هدفا في الدقيقة (58).

وتصدر موناكو المنافسة برصيد (6) نقاط من انتصارين، فيما بقي ستراسبورغ بثلاث نقاط حصل عليها بفوزه على ليون في الجولة الماضية.

وفي الجولة ذاتها، فاز نادي ملعب بريست على لوهافر بهدفين مقابل هدف، سجلهما رومان دي كاستيلو في الدقيقة (28)، وليليان (56)، فيما أحرز دالر كوزياييف هدف لوهافر الوحيد، ليرفع بريست رصيده إلى ست نقاط متأخرا بالأهداف عن موناكو المتصدر، وبقي لوهافر في نقطة واحدة.



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وفاز ليل على نانت بهدفين دون رد، سجلهما جوناثان ديفيد في الدقيقة (66)، وآدم وناس (90+4)، ليرفع ليل رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع كل من مونبلييه وتولوز ومرسيليا بالرصيد ذاته، فيما بقي نانت من دون رصيد.

كما تعادل لوريان مع نيس بهدف لكل فريق، حيث سجل إيفان غيسان لفريق نيس أولا في الدقيقة (64)، وأدرك سيرينيه دوكوريه التعادل فريق لوريان.

وفاز رين على كليرمون بهدفين دون رد، سجلهما مارشال مونيتسي في الدقيقة (17)، ومحمد دارامي (84)، ليرفع رين رصيده إلى ثلاث نقاط معوضا خسارته في الجولة الأولى أمام مارسيليا فيما بقي كليرمون في المركز الأخير من دون نقاط.