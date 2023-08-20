تونس: الترفيع في أسعار السجائر والمعسّل

افادت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان في بلاغ مساء يوم الاحد نسخة منه أنّه طبقا لقرار وزيرة المالية تمّ تحيين قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الاثنين 21 أوت 2023 وفق الجدول المصاحب.





و اكد البلاغ انه يتعين على جميع باعة المنتوجات المختصة بها الدولة المرخص لهم، الإلتزام بالأسعار الرسمية مع التأكيد على وجوب تقديم تصريح كتابي في أجل أقصاه 25 أوت 2023 لدى قابض المواد المختصة بها الدولة أو رئيس مركز التوزيع الراجعين له بالنظر في حالة تحوزهم على كميات من هذه المنتوجات كانوا إقتنوها بالأسعار القديمة أثر غلق محلاتهم يوم 20 أوت 2023 علما أنّ الكميات الواقع التصريح بها تستوجب خلاص الفارق بين الأسعار الجديدة والقديمة إلى قابض المالية مرجع النظر.



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بيان المنتوجات وحدة البيع سعر البيع للمستهلكين القديم بالدينار سعر البيع للمستهلكين الجديد بالدينار

السجـــــــــــــــــــــائر

بوستة علبة ذات 20 سيجارة 1,400 1,500

كريستال علبة ذات 20 سيجارة 2,100 2,300

قوافل علبة ذات 20 سيجارة 2,500 2,700

قوافل بلو علبة ذات 20 سيجارة 3,000 3,000

كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 3,700 4,100

سفير وسفير بلو علبة ذات 20 سيجارة 3,900 4,300

عشرون مارس دولي وذهبي علبة ذات 20 سيجارة 4,100 4,500

عشرون مارس فضي علبة ذات 20 سيجارة 4,200 4,500

مونتي كارلو وكاريلا وآل أند دي علبة ذات 20 سيجارة 7,000 7,600

فيليب موريس 100 وآل أند ام وتايم علبة ذات 20 سيجارة 7,000 7,600

روايال وقلواز ووينستون وايليزي علبة ذات 20 سيجارة 7,800 8,400

كمال علبة ذات 20 سيجارة 8,600 9,400

مارلبورو وميريت ودانهيل وفوق واسي علبة ذات 20 سيجارة 9,200 10,000





التبغ المسخن

هيتس علبة ذات 20 وحدة 8,800 9,600

تيريا علبة ذات 20 وحدة 8,800 9,600



السيقــــــــــــــــــــــــــــار

ميقارا السيقار الواحد 1,600 1,700

اوتيك السيقار الواحد 3,800 4,000

دقة السيقار الواحد 3,100 3,200

كافي كرام وكافي كرام خفيف السيقار الواحد 1,800 2,500

ليالي تونس الرفيع علبة ذات 05 سيقار 4,100 4,300

مالطي رفيع السيقار الواحد 1,700 1,800





اوراق اللعــــــــــــب

كوادراليتوس لعبة ذات 40 ورقة 2,200 2,500

بيكي لعبة ذات 32 ورقة 3,000 3,500

ويست لعبة ذات 52 ورقة 5,000 5,500

بيان المنتوجات وحدة البيع سعر البيع للمستهلكين القديم بالدينار سعر البيع للمستهلكين الجديد بالدينار

نفــــة وسكافرلاتي

نفة صوفي لفة دات 10 غرام 0,300 0,350

ياسمين رفيع لفة دات 30 غرام 6,200 6,200





الوقيـــــــــــــــــــــد

وقيد خشب علبة ذات 50 عود 0,250 0,300



المعسّل

شيخ البلد 70 غ علبة 70 غرام 3,500 3,500

شيخ البلد 250 غ علبة 250 غرام 8,000 8,000

الكيف 100 غ علبة 100 غرام 3,800 3,800

الكيف 250 غ علبة 250 غرام 8,300 8,300

المعلم تفاح 50 غ علبة 50 غرام 3,250 3,500

المعلم تفاح 250 غ علبة 250 غرام 14,000 14,500

111 مختلف النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,500 3,500

111 مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 14,500 14,500

دوزاج مختلق النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,300 3,500

دوزاج مختلق النكهات 250غ علبة 250 غرام 14,500 14,500

دوزاج مختلق النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 56,500 56,500

مزايا مختلف النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,500 3,500

مزايا مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 16,000 16,000

مزايا مختلف النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 60,000 60,000

الوها مختلف النكهات 100 غ علبة 100 غرام 9,500 9,500

الوها مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 21,000 21,000

الوها مختلف النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 56,500 56,500

فاخر مختلف النكهات 50 غ علبة 50 غرام 3,800 3,800

فاخر مختلف النكهات 250 غ علبة 250 غرام 18,000 18,000

فاخر مختلف النكهات 1 كغ علبة 1 كغ 68,000 68,000



