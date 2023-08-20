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البطولة الافريقية للكاراتي - تونس تحرز الى غاية اليوم الثالث 16 ميدالية منها 3 ذهبية

إيهاب الفرشيشي
Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 18:37 قراءة: 0 د, 41 ث
      
احرزت عناصر المنتخب التونسي للكاراتي 16 ميدالية (3 ذهبية و3 فضية و10 برونزية) الى غاية اليوم الثالث من منافسات النسخة الثانية والعشرين للبطولة الافريقية للكاراتي المقامة حاليا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث بواسطة ايهاب الفرشيشي في صنف الاواسط (وزن اقل من 55 كلغ) وانس بن حسن في صنف الاصاغر (وزن اقل من 57 كلغ) وعلي رواشد في صنف الاصاغر (وزن ما فوق 70 كلغ).
اما الميداليات الفضية الثلاث، فقد تحصل عليها ياسين الخليفي في صنف الاصاغر (وزن اقل من 63 كلغ) ورنيم بن حسن (وزن اقل من 59 كلغ) ومريم الطالب (وزن ما فوق 66 كلغ).
...

وتحتل تونس في اعقاب اليوم الثالث المركز الثالث في الترتيب العام خلف المغرب المتصدر ب21 ميدالية (10 ذهبية و4 فضية و7 برونزية) ومصر صاحبة المركز الثاني ب21 ميدالية (6 ذهبية و8 فضية و7 برونزية).


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