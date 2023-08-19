منوبة: أكثر من 50 لوحة تؤثث تنظيم الصالون الجهوي للفنون التشكيلية

احتضنت دار الثقافة بالمرناقية مساء أمس الجمعة، الصالون الجهوي للفنون التشكيلية في دورته الثالثة الذي نظمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وأثثته إبداعات نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بالجهة، باكثر من 50 لوحة فنون تشكيلية وصور فوتغرافية ومنحوتات.



ويهدف هذا الصالون الذي تنظّمه الإدارة العامة للعمل الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وفق تصريح رئيس مصلحة مصلحة مؤسسات العمل الثقافي بالمندوبية، أماني درويش لوات، الى اخراج ابداعات ابناء الجهة من الموهوبين الى النور، وإبراز قدراتهم على تطوير الفن التشكيلي خاصة باعتباره قطاعا حيويا يساهم بشكل ملحوظ في إثراء المشهد الثقافي وفي تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يهدف إلى التعريف بهم وتثمين لوحاتهم ، واكتشاف المواهب والمهارات الفنية لرواد دور الثقافة، من خلال عرض باكورة إنتاجات فنية ومختارات إبداعية للدورات التكوينية والندوات والورشات والمسابقات في تلك المؤسسات.



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كمومن شأن هذا الصالون أن يساهم في ترابط الاجيال الفنية وتلاقح التجارب باعتبار مشاركة عديد الموهوبين من مختلف الاجيال والشرائح العمرية، علما ان المتميزين منهم سيمرون الى المرحلة الوطنية بعد تقييم لجنة التحكيم التي تضم ثلة من اهل الاختصاص منهم الرسام والشاعر سامي الساحلي، لتعرض اعمالهم لاحقا، وتتنافس على المستوى الوطني.

وتضمن برنامج الصالون اضافة الى عرض اللوحات والرسوم، ورشات مفتوحة في الرسم واجواء تنشيطية ميزت الدورة الجديدة التي ارادتها المندوبية تثمينا لمواهب الجهة وتكريما لهم، بالاحتفاء بالفنان التشكيلي العصامي سالم الدريدي اصيل منطقة سيدي علي الحطاب، من خلال معرض خاص لأهم أعماله الفنية التي اطلت بالابصار على انهج وازقة المدينة العربي بالعاصمة، واعادت إلى الاذهان حياة الزمن الجميل وأبواب المدينة ، وتراثها المعماري الاصيل.

وقد اشرفت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية صلوحة الاينوبلي صحبة لجنة التحكيم على التأمل في اللوحات، ولقاء اصحابها ومناقشتهم حول مضمونها الذي جمع شتى انواع فنون الرسم من تجريدي الى زخرفي، الى سريالي كاريكاتوري فكرتوني حاكى فيها الرسامون الصغار شخصيات كرتونية شهيرة ممزوجة بروح الواقع.