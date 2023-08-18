رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار وتناول اللقاء نتائج الزيارة التي أدّاها إلى الجزائر .



وحسب بلاغ اعلامي أبرز ّد رئيس الجمهورية، العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر و الحرص المشترك على مزيد تطويرها لأن تاريخ البلدين واحد وحاضرهما واحد ومستقبلهما لا يمكن أن يكون إلا مستقبلا واحدا ومشتركا.





...