رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار وتناول اللقاء نتائج الزيارة التي أدّاها إلى الجزائر .
وحسب بلاغ اعلامي أبرز ّد رئيس الجمهورية، العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر و الحرص المشترك على مزيد تطويرها لأن تاريخ البلدين واحد وحاضرهما واحد ومستقبلهما لا يمكن أن يكون إلا مستقبلا واحدا ومشتركا.
وحسب بلاغ اعلامي أبرز ّد رئيس الجمهورية، العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر و الحرص المشترك على مزيد تطويرها لأن تاريخ البلدين واحد وحاضرهما واحد ومستقبلهما لا يمكن أن يكون إلا مستقبلا واحدا ومشتركا.
كما تطرق اللقاء إلى مشاركة تونس في الاجتماع الذي سينعقد موفى شهر أوت الجاري بجنوب إفريقيا والذي سيجمع قادة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" مع عدد من الدول الشريكة.
وكان وزير الخارجية قد ادى قبل يومين زيارة الى الجزائر كمبعوث خاصّ محمّلا برسالة من الرئيس قيس سعيّد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما تحادث الوزير عمار مع نظيره الجزائري حول أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة.
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