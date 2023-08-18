البطولة السعودية: رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الخليج

قاد الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز الثاني على التوالي في البطولة السعودية لكرة القدم، امس الخميس بتغلبه على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل محرز هدفا وصنع آخر في المباراة ليقود فريقه لصدارة ترتيب المسابقة.



وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق روجير إيبانيز في الدقيقة (9)، ورياض محرز (45+1)، وسميحان النابت (90+11)، فيما أحرز منصور حمزي هدف الخليج في الدقيقة (58).



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