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البطولة السعودية: رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الخليج

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 08:58 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قاد الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز الثاني على التوالي في البطولة السعودية لكرة القدم، امس الخميس بتغلبه على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
وسجل محرز هدفا وصنع آخر في المباراة ليقود فريقه لصدارة ترتيب المسابقة.

وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق روجير إيبانيز في الدقيقة (9)، ورياض محرز (45+1)، وسميحان النابت (90+11)، فيما أحرز منصور حمزي هدف الخليج في الدقيقة (58).
...


ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة فيما بقي الخليج من دون نقاط في المركز الأخير.

وفي الجولة ذاتها تعادل فريقا ضمك والرياض بهدفين لكل فريق، ليرفع الرياض رصيده إلى أربع نقاط، فيما حصد ضمك أول نقطة له في المسابقة .


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