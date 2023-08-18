البطولة السعودية: رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الخليج

قاد الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز الثاني على التوالي في البطولة السعودية لكرة القدم، امس الخميس بتغلبه على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
وسجل محرز هدفا وصنع آخر في المباراة ليقود فريقه لصدارة ترتيب المسابقة.
وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق روجير إيبانيز في الدقيقة (9)، ورياض محرز (45+1)، وسميحان النابت (90+11)، فيما أحرز منصور حمزي هدف الخليج في الدقيقة (58).
وسجل محرز هدفا وصنع آخر في المباراة ليقود فريقه لصدارة ترتيب المسابقة.
وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق روجير إيبانيز في الدقيقة (9)، ورياض محرز (45+1)، وسميحان النابت (90+11)، فيما أحرز منصور حمزي هدف الخليج في الدقيقة (58).
ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة فيما بقي الخليج من دون نقاط في المركز الأخير.
وفي الجولة ذاتها تعادل فريقا ضمك والرياض بهدفين لكل فريق، ليرفع الرياض رصيده إلى أربع نقاط، فيما حصد ضمك أول نقطة له في المسابقة .
هدف الاهلي الثاني في مرمى الخليج عن طريق الدولي الجزائري رياض محرز الذي سجل أول أهدافه في دوري روشن السعودي . pic.twitter.com/xGZyT0NbAU— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 17, 2023
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