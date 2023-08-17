مونديال الكرة الطائرة للوسطيات: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بهزيمة امام نظيره الايطالي صفر-3

استهل المنتخب التونسي للوسطيات للكرة الطائرة مشاركته في بطولة العالم بالمكسيك بالخسارة امام نظيره الايطالي بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة (تفاصيلها 15-25 و8-25 و16-25) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويواجه السداسي التونسي في الجولة الثانية منتخب البرازيل غدا الجمعة انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا على ان ينهي سلسلة مبارياته بالدور الاول بملاقاة منتخب الدومينيكان يوم السبت القادم على الساعة التاسعة ليلا.







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