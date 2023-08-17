منوبة: افتتاح دورة موحدة لمهرجاني منوبة والدندان الصيفيين، والكشافة تأخذ بزمام المبادرة

في مبادرة هي الأولى من نوعها جهويا، في ظل غياب جمعيات ثقافية وهيئة مهرجان قارة، نظم فوجا الكشافة منوبة والدندان، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، دورة موحدة للمهرجان الصيفي الثقافي بمنوبة والدندان. وقد افتتحت الدورة مساء أمس الاربعاء، وتتواصل الى غاية 20 أوت الجاري بفضاء المركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك بالدندان.



سهرة الافتتاح كانت مع عرض "سمرة وحلوة" لمجموعة الفنانة أمينة الصرارفي في عودة للموروث الغنائي التونسي، وكوكتال فني طربي اعاد الجمهور بالذاكرة الى فن الزمن الجميل واغاني الهادي الجويني وعلي الرياحي وصليحة وغيرها من الاصوات التونسية الاصيلة. وتخلل هذه الاغاني مقطوعات عزفتها أنامل الصرارفي على اوتار الكمنجة.

وسبق العرض باستعراض قام به فوجا الكشافة وجال مختلف الاحياء السكنية بمنوبة والدندان للاعلام بتنظيم المهرجانين في دورة موحدة، بعد ان غاب مهرجان منوبة عن المشهد الثقافي الصيفي منذ 2013 ، وسط استغراب المتساكنين وحيرتهم في منطقة كان استغلها البايات في الماضي للحراك الثقافي والابداع في اقاماتهم، طيلة سنوات، وكانت موطن عديد المبدعين وطنيا من رسامين وشعراء وكتاب وفنانين وممثلين وغيرهم من المبدعين ،وفق تاكيد بعض الناشطين. كما تتوسطها مشكاة الانوار وقلعة الاداب كلية الاداب التي تتقد شعلة بالانشطة الثقافية، والاسماء اللامعة القادرة على الاضافة في المجال الثقافي بشتى اشكاله.



...





وتتواصل مساء اليوم الخميس السهرات مع عرض موسيقي صوفي بعنوان "أهل الطريقة" للفنان ياسين الطريفي، ثم غدا الجمعة بعرض الفنّان شكري عمر الحنّاشي، فالعرض الموسيقي "مسرب الهطايا" لنضال اليحياوي مساء السبت لتختتم الدورة الأحد 20 أوت بعرض "وان مان شو" بعنوان "سيلفي" للفنان إكرام عزّوز.



وكان فضاء قصر العربي زروق الذي يعود تأسيسه الى نهاية القرن 18 في فترة حكم حمودة باشا الحسيني، احتضن على هامش المهرجان الذي تدعمه ولاية منّوبة الى جانب بلديّتي منّوبة والدندان، والمعتمديّة، معرضا للصناعات التقليدية ، فتح بشكل مجاني لحرفيي وحرفيات المنطقتين بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة.



وللإشارة فقد تم خلال السهرة الافتتاحية للمهرجان، تكريم الممثلة ابنة الدندان نجيبة عامر احدى قامات الزمن الجميل التي تخلد اسمها في عديد الاعمال التلفزية والمسرحية، تثمينا لمسيرتها الثقافية وادائها الفني الكبير.