سليانة: تنفيذ حملات نظافة واسعة بأحواز المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور

شرعت السلط المحلية والبلدية بقعفور من ولاية سليانة في حملات نظافة واسعة بأحواز المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور وذلك في إطار إستكمال بقية الإجراءات المتعلقة بتسليم المساكن الإجتماعية لمستحقيها في أحسن الظروف، وفق رئيس اللجنة الجهوية للمساكين الاجتماعية والي سليانة وليد العبّاسي

وأضاف العباسي، في تصريح اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة الجهوية للسكن الإجتماعي دعت المقاولة للقيام بعمليات صيانة بالمساكن الفردية والجامعية (دهن وصيانة عدد من الأبواب)، فيما تولت لجنة السلامة المرورية بصيانة الطرقات المؤدية لهذه المساكن.

وذكر أن المساكن الإجتماعية بقعفور في مرحلة ما قبل إبرام العقود مع المنتفعين وتحديد موعد التسليم النهائي.

يذكر أن قرعة توزيع المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور تمت في بداية شهر أوت الجاري على 3 مراحل، وأفضت المرحلة الأولى من القرعة إلى تمكين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسكن فردي من بين المساكن الفردية الـ30، فيما أفضت المرحلة الثانية إلى تمكين بقية المنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم 7 أشخاص من مساكن جماعية أرضية وشملت المرحلة الثالثة إستكمال بقية المساكن لتمكين بقية المنتفعين من 86 مسكنا، وفق تصريح سابق لرئيس اللجنة.



...



يشار إلى أن اللجنة الجهوية لمتابعة ملف السكن الإجتماعي بولاية سليانة صادقت في ماي المنقضي على القائمة الأولية للمنتفعين بعدد من المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور وتولّت تعليقها بمركز الولاية وبمقر معتمدية قعفور، وفتح باب الاعتراضات بداية من يوم الثلاثاء 9 ماي ولمدة شهر، علما أن المساكن الإجتماعية جاهزة منذ سنة 2019 بمعتمدية قعفور ويبلغ عددها 123 مسكنا موزّعة إلى 30 مسكنا فرديا و93 مسكنا جماعيا.