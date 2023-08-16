كاس العالم للاندية: سحب القرعة يوم 7 سبتمبر القادم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تاريخ 7 سبتمبر المقبل لإجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 12 الى 22 ديسمبر 2023.



وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم إن القرعة ستقام بأحد فنادق مدينة جدة يوم السابع من سبتمبر المقبل بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة, مضيفا أنه "فتح الباب لوسائل الإعلام للتسجيل لحضور حفل القرعة الرسمي في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري".

وتستضيف المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات, إذ أعلن "فيفا", في وقت سابق, أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف



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نسخة 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.



واكدت تقارير اعلامية ان مراسم القرعة "ستجرى في مدينة جدة التي ستستضيف جميع مباريات البطولة, وهي معقل فريق الاتحاد بطل السعودية وممثلها في تلك النسخة, وعلى رأسها مانشستر سيتي واتحاد جدة والأهلي المصري حامل لقب رابطة أبطال أفريقيا.

و أفادت " ستقام مباريات كأس العالم للأندية 2023 على ملعبين هما مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" وملعب الأمير عبدالله الفيصل.



وتابعت ذات المصادر بالقول "ستقام 5 مباريات بشكل مؤكد على ملعب الجوهرة المشعة, فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل, مما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين, لكن هناك محاولات جادة أيضاً من أجل إقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشعة فقط, في حال قدرة الملعب على ذلك".

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

ويعتبر النادي الأهلي هو الفريق السادس الذى يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية, وسبقه 5 فرق هي, الاتحاد السعودي, بطل السعودية وممثل البلد المضيف, وأوراوا ريد دياموندز الياباني, بطل آسيا, وأوكلاند سيتي النيوزلندي, بطل أوقيانوسيا, وكلوب ليون المكسيكي, بطل كونكاكاف, ومانشستر سيتي الإنقليزي, بطل أوروبا.

وجاءت قائمة الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية كالتالي:



اتحاد جدة - بطل السعودية

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

الأهلي المصري - بطل إفريقيا

بطل أمريكا الجنوبية (بطل كوبا ليبرتادوريس ) سيتحدد يوم 11 نوفمبر المقبل .



