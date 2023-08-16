Babnet

افتتاح المهرجان الصيفي بزغوان الليلة بمسرح الهواء الطلق في ظل محدودية طاقة الاستيعاب

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يحتضن فضاء مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بزغوان اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح المهرجان الصيفي بزغوان في دورته الخامسة والثلاثين التي تمتد من 16 إلى 20 أوت الجاري تحت شعار" نسمات صيفية ".

وسينطلق حفل الافتتاح بداية من الساعة العاشرة ليلا بسهرة غنائية يحييها الفنان رؤوف ماهر.

...

وتولت هيئة المهرجان برئاسة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية المنجي عليات خلال هذه الدورة، برمجة 5 عروض فنية متنوعة جمعت بين الغناء والمسرح ومساحة للأطفال. وسيؤثث السهرات الى جانب رؤوف ماهر، كل من كازو والشاب بشير وبسام الحمراوي بمسرحية المايسترو على أن تخصص سهرة الاختتام لعرض مسرحية " رحلة تيمو" .

وأثار ضعف طاقة الاستيعاب بمسرح الهواء الطلق، الذي يتسع لحوالي 600 متفرج، تذمر العديد من المواطنين لعدم تمكنهم من حضور السهرات الفنية المبرمجة نظرا لسرعة نفاد التذاكر لأغلب العروض في ظل غياب تظاهرات ثقافية أخرى. واعرب الكثير منهم عن تفضيلهم تنظيم العروض بفضاء معبد المياه لتمكين أكثر ما يمكن من الجماهير لمواكبة مختلف فقرات المهرجان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271598


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 16 أوت 2023 | 29 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:12
16:08
12:31
05:37
04:01
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-25
38°-26
36°-27
33°-26
  • Avoirs en devises
    23945,6

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,38000 DT        1$ =3,09335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   860,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*