افتتاح المهرجان الصيفي بزغوان الليلة بمسرح الهواء الطلق في ظل محدودية طاقة الاستيعاب

يحتضن فضاء مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة بزغوان اليوم الأربعاء، فعاليات افتتاح المهرجان الصيفي بزغوان في دورته الخامسة والثلاثين التي تمتد من 16 إلى 20 أوت الجاري تحت شعار" نسمات صيفية ".



وسينطلق حفل الافتتاح بداية من الساعة العاشرة ليلا بسهرة غنائية يحييها الفنان رؤوف ماهر.





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وتولت هيئة المهرجان برئاسة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية المنجي عليات خلال هذه الدورة، برمجة 5 عروض فنية متنوعة جمعت بين الغناء والمسرح ومساحة للأطفال. وسيؤثث السهرات الى جانب رؤوف ماهر، كل من كازو والشاب بشير وبسام الحمراوي بمسرحية المايسترو على أن تخصص سهرة الاختتام لعرض مسرحية " رحلة تيمو" .



وأثار ضعف طاقة الاستيعاب بمسرح الهواء الطلق، الذي يتسع لحوالي 600 متفرج، تذمر العديد من المواطنين لعدم تمكنهم من حضور السهرات الفنية المبرمجة نظرا لسرعة نفاد التذاكر لأغلب العروض في ظل غياب تظاهرات ثقافية أخرى. واعرب الكثير منهم عن تفضيلهم تنظيم العروض بفضاء معبد المياه لتمكين أكثر ما يمكن من الجماهير لمواكبة مختلف فقرات المهرجان.