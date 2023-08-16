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الشركة الوطنية بين المدن تعيد تشيغل خطي تونس مطماطة وتونس الحامة بعد انقطاع لاكثر من 3 سنوات

Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 16:10 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن اعادة تشغيل نشاط الخطيّن تونس- مطماطة بداية من يوم، الجمعة 18 اوت 2023، والخط تونس- الحامة بداية من يوم، السبت 19 اوت 2023، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت الشركة في بلاغ نشرته، الاربعاء، انها ستقوم بتفعيل الخط الرابط بين تونس ومطماطة، بداية من يوم الجمعة 18 اوت 2023، على ان يكون الانطلاق ذهابا من العاصمة، وتحديدا من محطة باب عليوه في اتجاه مطماطة، على الساعة التاسعة والنصف ليلا.

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وتكون السفرة ايابا من مطماطة في اتجاه تونس العاصمة بداية من يوم، السبت 19 أوت 2023، على ان يكون الانطلاق بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وتنطلق سفرة الذهاب على خط تونس - الحامة بداية من يوم، السبت 19 أوت 2023، من تونس العاصمة، وتحديدا من محطة باب عليوه في اتجاه الحامة، على الساعة السادسة صباحا .

وبرمجت الشركة سفرة العودة في اتجاه العاصمة بداية من يوم، الاحد 20 أوت 2023، على ان يكون الانطلاق ايابا من الحامة في اتجاه تونس العاصمة على الساعة الخامسة والنصف صباحا.

واكدت الوطنية للنقل بين المدن ان اعادة تشغيل الخطوط المنقطعة، الذي يندرج في اطار برنامج يغطي سنتي 2023 و2024، يعود الى تحسين جاهزية الاسطول وتعزيز العنصر البشري، اثر الانتدابات الاخيرة، وايضا، تلبية لطلبات المتساكنين وهياكل المجتمع المدني والسلط المحلية.




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