سجل الاقتصاد التونسي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي -المعالج من تأثير التغيرات الموسمية- بنسبة 6ر0 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 (من أفريل الى جوان)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية، نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء.
الاقتصاد التونسي يسجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بـ6ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2023
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الثلاثاء 15 أوت 2023 | 28 محرم 1445
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